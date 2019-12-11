Представился случайным свидетелем: Житель Константиновки забил до смерти соседа и пытался избежать наказания

25-летний житель Константиновки (Донецкая обл.) забил своего соседа до смерти и пытался избежать наказания, представившись случайным свидетелем. Его задержали полицейские. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Так, выехав на вызов, полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Заявитель пояснил, что он случайно зашел к соседу и увидел такую ​​картину, однако кто может быть причастен к преступлению, не знает.

Работая на месте происшествия, полицейские установили свидетелей и выяснили реальные обстоятельства совершения преступления. Так, оперативникам стало известно, что «свидетель» пришел к своему соседу распить спиртные напитки. Однако хозяин отказал, на что злоумышленник обиделся и начал его бить. «Агрессор нанес потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После чего подозреваемый пошел к себе домой. А уже на следующий день решил сообщить в полицию, тем самым считая, что отвлечет от себя внимание правоохранителей», – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются, назначен ряд судебных экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.