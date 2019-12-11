Суд освободил из-под стражи фигуранта «дела Гримчака»

Задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинТОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает адвокат Дмитрий Мельник в Facebook.

Соответствующее решение принял судья по Тимур Хамзин. «Подозреваемого Овиденко Игоря Витальевича освободить из-под стражи и немедленно доставить к месту проживания», – говорится в постановлении.

Подозреваемому также вменяется ряд обязанностей, среди которых:

прибывать к детективу, прокурору или суд по каждому их вызову и требованию;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и носить электронное средство контроля.

Соответствующее постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня объявления.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром » в «ДНР » .

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку.