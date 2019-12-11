Зеленая энергетика: В Мариуполе ирландская компания построит солнечные электростанции

В Мариуполе подписан Меморандум с ирландской компанией «Altostrata Energy Limited», по которому в городе планируют реализовать инвестиционный проект, касающийся использования солнечной энергии. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, согласно проекту, планируется построить фотоэлектрические станции разной мощности.

По словам, директора ирландской компании Торстена Меркель, Мариуполь является инвестиционно привлекательным. «Мы видим, что сегодня Украина динамично развивается. Руководство Мариуполя стремится развивать город. Для нас, как инвесторов, это очень важно», – отметил Меркель.

Он добавил, что проект направлен на использование солнечной энергии, но в перспективе предприятие хочет заниматься и ветровой. Это позволит обеспечить город качественной, но недорогой электроэнергией.

Также, заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов акцентировал внимание на административной реформе, в результате которой будет создана Мариупольская ОТГ, благодаря чему в городе появится ряд перспективных участков для развития зеленой энергетики. Он уточнил, что в следующем году будет подготовлено 6 подобных участков.