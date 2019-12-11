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Особый статус Донбасса: Новый законопроект не предполагает изменений в Конституцию

11.12.19 18:36

Новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию. Об этом сегодня, 11 декабря, во время брифинга заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина».

По его словам, депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после пролонгации действующего. «Нет, об этом (внесении изменений в Конституцию Украины, ред.) не говорится», – подтвердил Корниенко.

«В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это, пожалуй, ближе к изменениям в Конституцию. А насколько мне известно, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов», – заявил парламентарий.

Напомним, что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады завтра, 12 декабря, первым на рассмотрение вынесут законопроект о продлении особого статуса Донбасса.

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