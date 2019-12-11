Законопроект об особом статусе Донбасса завтра первым внесут в Раду

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады завтра, 12 декабря, первым на рассмотрение вынесут законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила народный депутат от « Слуги народа" Ирина Верещук, пишет «УНН».

« Да, планирует, это первый вопрос», – сказала Верещук, отвечая на вопрос, планирует ли завтра ВР рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

Ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины предлагают продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

Напомним, по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен на 1 год, а местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством.