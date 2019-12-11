Диджитализация: В Миграционной службе рассказали, какие услуги станут доступнее гражданам

В Украине активно воплощается в жизнь диджитализация государственных процессов. Эти процессы непосредственно касаются и миграционной сферы. Поэтому уже в ближайшее время Государственная миграционная служба (ГМС) планирует внедрить немало новшеств, благодаря которым граждане получат возможность не только без проблем пользоваться различными электронными сервисами, но и получать административные услуги, не выходя из дома. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, среди нововведений, которые Миграционная служба уже готова реализовать – возможность получить и внести на чип ID-карты квалифицированную электронную подпись. Услуга будет предоставляться бесплатно и будет доступна всем гражданам Украины, которые достигли 18-летия и уже являются владельцами ID-карты или планируют ее вскоре оформить.

Также ГМС активно работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы граждане, желающие впервые оформить паспорт в форме ID-карты, могли сделать это по месту обращения, а не по месту регистрации, как это происходит в настоящее время. Такие изменения будут касаться всех граждан Украины, в том числе – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые ранее документировались на временно неподконтрольной правительству территории Украины и в районах проведения антитеррористической операции.

Кроме того, Миграционная служба планирует внедрить новую админуслугу, предусматривающую возможность одновременного оформления гражданами Украины сразу двух биометрических документов – ID-карты и паспорта для выезда за границу.

В то же время все территориальные органы и подразделения ГМС будут обеспечены информативными плакатами и путеводителями, в том числе англоязычными. Предполагается, что собранная в них информация поможет не только гражданам Украины, но и иностранцам существенно сократить время их личного визита в подразделения ГМС, а также ознакомиться с актуальной информацией их документирования. «Это значительно повысит качество предоставления административных услуг и упростит процедуру их получения», – отмечается в сообщении.

«В данном контексте важно объяснить, что технически Миграционная служба уже давно готова к внедрению отдельных из упомянутых услуг, однако их реализация перед окончательным запуском не терпит спешки, зато требует детальной проработки и практической отработки, а также – самое важное – закрепления на законодательном уровне», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что продолжают работать над созданием новых государственных электронных сервисов, которые не только упрощают процедуру получения гражданами административных услуг, но и существенно снижают коррупционные риски.