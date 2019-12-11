Учителя из Львовщины поехали на Луганщину

На Луганщину в рамках программы «Восток и запад вместе: строим доверие со школьной скамьи» поехали учителя из Львовской области. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Львовские педагоги будут находиться в Луганской области до 18 декабря. Зато уже 13 декабря во Львовскую область учить детей приедут педагоги из Луганщины. «Желаю всем присутствующим хороших впечатлений, плодотворной работы, прилежных учеников, а также найти себе партнеров для участия в образовательных обменах, которые стартуют уже с февраля 2020 года», – отметил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, который встретился с учителями школ Львовщины.

По его словам, теперь к общему с Луганщиной проекту присоединятся Донецкая и Ивано-Франковская области. «Соответствующие намерения мы задекларировали в меморандуме о сотрудничестве в рамках конференции ко Дню местного самоуправления, которая состоялась на днях в Сколевском районе. Уверен, вместе сможем сделать многое, чтобы страна чувствовала себя единой от Донбасса до Карпат», – сказал Ганушиин.

Как известно, проект «Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной скамьи» реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Программа поддержки секторальной политики – поддержка региональной политики Украина.

Напомним, что на Львовщине подписали меморандум о сотрудничестве между областными государственными администрациями востока и запада Украины.