На Донетчине завершают ремонт участка автодороги, идущей в объезд «ДНР» (Видео)

В Донецкой области завершается средний текущий ремонт 7,5 километрового участка дороги «Волноваха – Кирилловка – Шевченко», расположенной на маршруте в объезд временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сегодня, 11 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, заказчиком работ выступает департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА, подрядчиком – ООО «Славдорстрой».

«Дорожники уже завершили фрезерование, положили выравнивающий слой и приступили к укреплению обочин и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Важно, что в асфальтобетон добавляются специальные добавки, которые позволяют работать в условиях низких температур и повышенной влажности и обеспечивают прочность покрытия», – написал глава области.

Кириленко уточнил, что по завершению этих работ будут установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена горизонтальная разметка. Все работы планируется завершить до конца декабря.

Дорога «Волноваха – Кирилловка – Шевченко» совмещается с автодорогой «Благодатное – Валерьяновка». По словам Кириленко, ее тоже уже практически отремонтировали: остается установить знаки и нанести разметку.

Напомним, ранее Кириленко заявил, что в 2020 году все дороги в Донецкой области отремонтированы не будут. На это нет средств. Для проведения ремонтных работ также необходимо изменить принцип выбора подрядчиков.