В Торецке пиротехники обезвредили 19 минометных мин

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) в ходе гуманитарного разминирования местности, пиротехники изъяли и обезвредили 19 минометных мин. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«10 декабря во г. Торецке, а именно в пгт Северное, личный состав части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области выполнял работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. В результате проведенной работы было изъято 19 минометных мин калибра 82 мм, которые в дальнейшем были обезврежены установленным способом», – говорится в сообщении.

Также, специалисты Службы спасения напомнили жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону 101.