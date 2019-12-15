Зимний график и новые правила: Как работает КПВВ «Гнутово» и какие возникают проблемы

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) работает по зимнему графику. Как отмечают пограничники, количество людей, пересекающих линию разграничения, значительно уменьшилось. Также с конца ноября здесь, как и на других КПВВ Донбасса, действуют новые правила пересечения – для детей есть упрощение, а для взрослых с тяжелым товаром, наоборот.

В среднем за сутки этот КПВВ пересекает 500 авто и приблизительно 2,5 тыс. человек. По словам пограничников, в основном на подконтрольную территорию граждане ездят получить социальные выплаты и пенсии.

Сейчас для детей до 14 лет на временно неподконтрольную украинской власти территорию можно попасть, предъявив свидетельство о рождении или загранпаспорт. После 14 лет – паспорт гражданина Украины или для выезда за границу. «Если дети при помощи родителей еще не успели оформить, например, паспорт гражданина Украины, они в любом случае на въезд на контролируемую Киевом территорию будут в любом случае пропущены», – разъяснила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

По словам людей, ситуация на КПВВ спокойная, с обслуживанием никаких проблем нет. «На той стороне больше очереди. Здесь быстро обслуживают. А та сторона – очень большие очереди», – говорит житель Мариуполя Александр Слободянюк.

А вот с перевозкой товаров возникают большие проблемы. По новым правилам на территорию, подконтрольную украинской власти, можно ввезти не более 2 кг одного наименования товара на человека. «Ехали мужчина с бабушкой, они высыпали сетку картошки прямо возле дороги. Они сюда подъехали и их вернули, потому что они могут везти только 4 кг на двоих, а у них сетка – 18- 20 кг . В серой зоне теперь получается свалка – картошка, лук, все насыпью валяется», – сказал житель Мариуполя Артем Мишин.

«Если мне родственники передают на праздник индюка, он весит 12- 15 кг , это надо, чтобы со мной было 7 человек, чтобы перевезти этого индюка домой», – добавляет житель Мариуполя Василий Юристовский.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»