Пробное ВНО-2020: Сколько будет стоить в Донецкой и Луганской областях

В Украине региональные центры оценивания качества образования определили стоимость пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Так, на Донбассе стоимость одного тестирования для одного участника составит 144 грн. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В целом по Украине, в зависимости от региона, стоимость тестирования во время пробного ВНО составит от 138 до 150 грн:

в Донецкой и Луганской областях – 144 грн;

Харьковской, Полтавской, Сумской областях – 141 грн;

Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях – 142 грн;

Херсонской, Николаевской и в Крыму – 145 грн;

Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской, Львовской, Волынской и Ровенской областях и городе Киеве – 150 грн;

Самая низкая стоимость пробного ВНО в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Кировоградской областях – 138 грн.

Также в УЦОКО отметили, что в 2020 году пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта.

«В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может пройти тест по одному учебному предмету. Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», – говорится в сообщении.

В центре оценивания качества образования напомнили, что пробное ВНО проходит для ознакомления всех желающих с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочему месту.