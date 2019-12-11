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Доступны е-права и е-техпаспорт: В Украине запускают тестирование мобильного приложения

11.12.19 22:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине Кабинет министров запускает тестирование мобильно приложения «Дія», которое позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, с сегодняшнего дня, 11 декабря, начат прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения «Дія».

«Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые», – отметил Федоров.

Отмечается, что сейчас открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. Прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование. В течение 5 дней каждый желающий может подать заявку. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.

Кроме этого, планируется внедрение других электронных услуг, в именно, электронного студенческого билета, электронного изменения места регистрации и других.

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