Контроль границы на Донбассе: Эксперт пояснил, почему Путин пугает повторением резни, как в Сребренице

Во время Нормандского саммита в Париже президент России Владимир Путин выразил опасение возможностью повторения резни, как в боснийской Сребренице, в случае передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы к проведению выборов на неподконтрольном Донбассе. Однако, ничего подобного в Донбассе произойти не может, а президент России в привычной ему манере просто спекулирует. Такое мнение высказал глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

Военный эксперт напомнил, что боснийская Сребреница в 1995 году стала местом трагических событий, когда населенный мусульманами город захватили боснийские сербы. После этого в городе было убито около 7 тыс. человек.

«В Сребренице благодаря пособникам была проведена карательная операция по уничтожению мусульманского населения. Украина имеет опыт восстановления законной власти в таких городах как Краматорск, Славянск, Северодонецк, Лисичанск. Нигде никакой резни, даже в острой фазе войны не было. Сегодня об этом не может быть речи», – отметил Грабский.

Эксперт уверен, когда законная власть возвращается, восстанавливается конституционный порядок. Сейчас ни о какой резне речи не идет.

Грабский пояснил, что запугивание Путина рассчитано даже не на наших граждан или украинскую власть, а на внутреннего потребителя в России для накручивания российского общественного мнения. «Подобные спекуляции рассчитаны исключительно на больное воображение россиян», – подчеркнул Грабский.

Он отметил, что тема выборов и контроля над границей прописана во всех документах, на которые ссылаются все стороны конфликта: выборы должны пройти по законам Украины. «Как можно провести выборы по законам Украины, если украинская власть там не присутствует, не обеспечивает правопорядок? Это исключено», – констатировал эксперт.

По его мнению, Украина сталкивается с попыткой со стороны Российской Федерации выдать желаемое за действительное. «Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре: международное сообщество настаивает на выполнении подписанных обязательств, а Россия всем своим видом препятствует. Ситуация патовая. Не в украинских интересах идти на уступки и брать на себя полный груз ответственности за проведение выборов не по украинским законам», – подчеркнул военный эксперт.

Грабский убежден, что в ближайшее время вряд ли как-то смогут найти компромисс по вопросу контроля над границей, а для нас это вопрос выживания государства и украинской нации.

«Нет никаких перспектив решить вопрос передачи контроля над границей, потому что уступки возможны только в том случае, когда одна из сторон уже не способна сдерживать высокий градус конфликта. Российская сторона еще пока не ослабла, а украинская – окрепла настолько, что в ближайшее время мы можем даже не поднимать тему уступок по этому вопросу», – прокомментировал Сергей Грабский.

Подводя итог, эксперт обратил внимание на заявление сенатора-республиканца Рона Джонсона о том, что Америка должна присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе. Военный эксперт предположил, что если США присоединится к переговорному процессу, ситуация может измениться.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу».