В «Л-ДНР» создают выездные команды для вербовки на «военную службу»

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса для повышения эффективности агитационной работы «командование» незаконными вооруженными формированиями (НВФ) создает выездные вербовочные команды. Об этом сегодня, 11 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает активные мероприятия по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации. Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск», – отметил Шаравара.

Он уточнил, что основными объектами пропагандистских мероприятий становятся работники предприятий с большой задолженностью по зарплате и жители шахтерских поселков (промышленных районов).

В то же время, по данным ГУР, продолжается набор на «военную службу» людей, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования, либо тех, которые в прошлом привлекались к уголовной ответственности.