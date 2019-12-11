В Украине изменили форму заявления на получение жилищной субсидии

В Украине Министерство социальной политики обновило форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии населению в денежной форме. Соответствующий приказ Минсоцполитики № 1528 от 23 октября 2019 года вступит в силу со дня официального опубликования, передает «ЛІГА. Закон».

Как известно, монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков. Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию.

Начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в «Ощадбанке». Но если субсидиант хочет получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Вместе с заявлением нужно предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию в денежной форме.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, у которых есть долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через «Ощадбанк».