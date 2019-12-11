Выборы на Донбассе осенью 2020 года: При каких условиях возможны

Местные выборы на всей территории Украины в октябре 2020 года возможны при условии выполнения условий безопасности. Об этом сегодня, 11 декабря, на брифинге относительно законопроекта об особом статусе Донбасса сообщил глава партии «Слуга народа», заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает «УНН».
Так, отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы в октябре 2020 года на всей территории Украины, Корниенко отметил, что «мы понимаем, что сначала надо выполнить фактор безопасности».
«Мы понимаем, что если это удастся, то тогда да, но учитывая, что сейчас есть определенная противоположность в этих позициях с российской стороной, то пока надо сначала договориться об этом», – добавил он.
Ранее сообщалось, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.