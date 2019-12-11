Выборы на Донбассе осенью 2020 года: При каких условиях возможны

Местные выборы на всей территории Украины в октябре 2020 года возможны при условии выполнения условий безопасности. Об этом сегодня, 11 декабря, на брифинге относительно законопроекта об особом статусе Донбасса сообщил глава партии « Слуга народа», заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает «УНН».

Так, отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы в октябре 2020 года на всей территории Украины, Корниенко отметил, что « мы понимаем, что сначала надо выполнить фактор безопасности».

« Мы понимаем, что если это удастся, то тогда да, но учитывая, что сейчас есть определенная противоположность в этих позициях с российской стороной, то пока надо сначала договориться об этом», – добавил он.

Ранее сообщалось, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.