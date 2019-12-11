В Украине более 800 человек стали жертвами торговли людьми

В Украине с 2012 года 874 человека получили статус пострадавших от торговли людьми. Основными странами назначения «живого товара» для трудовой эксплуатации являются Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 2012 года 874 человека получили статус лиц, пострадавших от торговли людьми, из них 87 – дети», – отметил Нежинский.

По его словам, торговля людьми входит в ТОП-3 самых криминальных преступлений в мире наряду с торговлей оружием и наркотиками. Он добавил, что Министерство социальной политики координирует работу по оказанию пострадавшим помощи, в которой они нуждаются, – медицинской, психологической, финансовой и другой.

«Сегодня мы видим, что в объединенных территориальных громадах не хватает людей, которые могли бы выявлять проблемы, связанные с трудовой эксплуатацией. Даже в приграничных областях старосты громад не всегда признают, что должны решать эти проблемы самостоятельно, а не полагаться только на государство», – считает председатель правления Всеукраинской коалиции общественных организаций по противодействию торговле людьми Марина Пасечник.

По данным Минсоцполитики, в ТОП-6 областей с наибольшим числом пострадавших от торговли людьми с 2012 года вошли Харьковская область – 72 случая, Винницкая – 65, Одесская – 56, Днепропетровская – 53, Черниговская – 53 и Николаевская область – 51. В частности, в 2019 году установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми 181 человеку, среди них 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.