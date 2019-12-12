Дефляция ноября: В Украине подешевела социальная продуктовая корзина

В Украине в ноябре этого года, согласно мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей, социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%, с 1 306,1 грн в начале месяца, до 1 304,4 грн – в конце. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Экономист назвал ТОП-3 продуктов, которые больше всего подешевели и подорожали.

Так, наиболее снизились в цене за ноябрь:

яблоки – на 2,9%;

сахар – на 2,3%;

филе куриное – на 1,8%.

Продукты, которые больше всего выросли в цене:

яйца – на 2,2%;

молоко – на 2%;

батон – на 1,4%.

«Как нами и предполагалось, за последний осенний месяц стали дороже все виды хлеба. Так стоимость батона выросла сразу на 1,4%, ржаной – на 1,3%, пшеничной из муки первого сорта – на 1%, а пшеничный из муки высшего сорта – на 0,4%», – написал Дорошенко.

По его словам, в ноябре также подорожали все молочные продукты. Лидером роста является молоко, которое прибавило сразу 2%. На 0,7% выросла цена творога, на 0,5% – сливочного масла и на 0,3% – сметаны.

Кроме того, по данным мониторинга цен Ассоциации среди овощей и фруктов больше всего подешевели яблоки – на 2,9%. Свекла и морковь продаются дороже на 1,2%, стоимость капусты и картофеля почти не изменилась, а лука снизилась на 1%. «При этом, колебания оптовых цен на овощи борщевого набора было значительно более существенным, что не отразилось на итоговой картине», – уточнил экономист.

Он отметил, что среди продуктов животноводства лидером подорожания стали куриные яйца, которые выросли в цене на 2,2%. Сало добавило полпроцента, говядина и вареная колбаса – 0,3%. Больше всего снизилась в цене курятина. Так, в частности, филе курицы подешевело на 1,8%, тушка – на 1,1%. Также снизились в цене свинина – на 1% и мороженая рыба – на 0,4%.

Эксперт добавил, что в отделе бакалеи выросли цены только на гречку и рис – соответственно на 0,7% и 0,4%. Сахар стал на 2,3% дешевле, ячневая крупа – на 0,8%, пшено и манка – на 0,7%, подсолнечное масло – на 0,3%. Не изменилась стоимость муки и макаронных изделий.

«Декабрь по нашим ожиданиям не принесет никаких изменений. Цены на продукты, товары будут расти, но благодаря дальнейшему укреплению гривны и другим факторам, в общей сложности это будет в рамках 0,2-0,4%. На такой сценарий может повлиять только лишь колебание цен на овощи, которые не поддаются экономическому анализу из-за отсутствия базовых данных по ним», – прогнозирует Дорошенко.