Луганщина: Чиновника Госрыбагентства подозревают в совершении тяжкого преступления

В Луганской области начальнику Государственного агентства рыбного хозяйства сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас решается вопрос о круглосуточном домашнем аресте чиновника. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Уточняется, что чиновника Госрыбагентства подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием).

В прокуратуре напомнили, что в апреле 2019 года сотрудники Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области во главе с его руководителем проводили проверку состояния соблюдения пользователями водных объектов Сватовского района требований законодательства о запрете рыбной ловли во время нерестового периода.

Во время проверки начальник агентства, будучи работником правоохранительного органа, превысил служебные полномочия и нанес травмы пользователю водного объекта.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.