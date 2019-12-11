Звание «Мать-героиня» получили 33 женщины Донбасса

33 жительницы Донбасса получили почетное звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря, о чем сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно указу № 893 «О присвоении почетного звания "Мать-героиня"» всего почетное звание получили 847 украинских женщин, среди них 28 жительниц Донецкой области и 5 – Луганской.

«Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития», – говорится в сообщении.

Среди награжденных – 32 жительницы Винницкой области, 116 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 26 – Житомирской, 52 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 45 – Ивано-Франковской, 31 – Киевской.

Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 56 – Львовской, 14 – Николаевской, 59 – Одесской, 17 – Полтавской, 129 – Ровенской, 8 – Сумской, 28 – Тернопольской, 21 – Харьковской, 13 – Херсонской, 31 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 44 – Черновицкой, 15 – Черниговской и 1 – города Киева.