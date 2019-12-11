Вакансии с предоставлением жилья: Переселенцам стала доступна информация по областям Украины

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины создало специальную рубрику, где будет обнародоваться актуальная информация о вакансиях всех областных центров занятости с предоставлением жилья. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, она будет регулярно обновляться и актуализироваться.

С перечнями таких вакансий по областям и городу Киеву по состоянию на 1 декабря можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось ранее, МинВВОТ планирует создать электронную карту, на которой будут отражены города, готовые принять переселенцев.