Глава «Слуги народа» отреагировал на слова Путина о Сребренице: В Украине один народ

На Донбассе не может повториться трагедии в Сребренице, считает глава партии «Слуга народа», заместитель главы фракции Александр Корниенко. Об этом он сказал сегодня, 11 декабря, на брифинге по законопроекту об «особом статусе Донбасса», передает «УНН».

«О Сребренице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос, и действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии – там было наслоение нескольких моментов – и этнических, и религиозных, и геополитических. У нас в Украине один народ, украинский, который говорит на разных языках и диалектах, но это один народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие, и мы знаем четко, кем эта ситуация направлена, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений... мы не видим развертывания таких событий», – сказал он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу».