На Донетчине зарегистрирован случай ботулизма: Женщина ела вяленую рыбу

В Мариуполе зарегистрирован первый случай тяжелого пищевого отравления ботулизмом. Об этом сегодня, 11 декабря, со ссылкой на Мариупольское городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, заболела местная жительница 1971 года рождения. Она обратилась за помощью к медикам 7 декабря. Тогда была госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы № 4, где получает интенсивное лечение. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

«Причиной заболевания, вероятно, стало употребление в пищу рыбы вяленой (со слов больной – тарань), которую женщина приобрела за неделю к употреблению в пищу в сыром виде на рыбных рядах рынка. Засолена и завялена самостоятельно. Принимала в пищу 6 декабря», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование случая.

Также сообщается, что ситуация по заболеваемости ботулизмом в Украине характеризуется, как опасная. «Основной характеристикой ботулизма является тяжелое течение болезни. Так, с начала года в Украине заболело 102 взрослых и 3 ребенка», – уточняется в сообщении.