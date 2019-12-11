Аферы с мобильным банкингом: Компенсации потерь больше не будет

Украинцы больше не могут рассчитывать на компенсацию от банка, если скачали поддельное (мошенническое) мобильное приложение, после чего у них стали исчезать деньги с карточного счета. Об этом сообщил директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем (EMA) Александр Карпов, пишет «Страна.UA» .

« По новому постановлению Нацбанка, банк не несет ответственности за потери при пользовании "левым" приложением (программным обеспечением) » , – объяснил он.

Согласно постановлению НБУ № 142, которое вчера, 10 декабря, обнародовал регулятор и которое вступило в силу, ответственность за пользование мошенническим программным обеспечением полностью перекладывается на держателей карт, то есть на людей. Это четко выписано в документе. Эмитент не несет ответственности за платежные операции, проведенные пользователем с использованием электронного платежного средства с помощью платежного приложения, которое не предлагается эмитентом » , – говорится в нем.

« В прошлом году, например, было "универсальное приложение" под 10 банков. Его скачало около 10 тысяч человек. Но мы тогда вовремя отмониторили этот момент, и предупредили банки » , – рассказал Карпов.

Новым карточным постановлением НБУ урегулируется также масса технических нюансов, важных для банков и для проведения ими платежей. Для людей важное изменение – это право на получение карты в банке не только самим человеком, но и его представителем по доверенности. До сих пор это было запрещено: карту и ПИН-код к ней выдавали только ее владельцу при предоставлении паспорта, из-за чего возникала проблема. Не только из-за нехватки времени или лени человека, который никак не мог лично добраться в банк. Но и по объективным причинам: из-за тяжелой болезни, нахождения за границей и пр.

Теперь человек с доверенностью сможет получить карточку за другое лицо, однако в таких ситуация вся ответственность за деньги на карточном счете будет возлагаться на самих держателей. « Это значит, что если после получения карточки третьим лицом, со счета начнут исчезать деньги (по любой причине), то банк ничего не будет компенсировать. Он снял с себя ответственность за карты, выданные по доверенности » , – объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок выпуска банковских карточек и порядок операций с их использованием.