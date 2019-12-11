Аферы с мобильным банкингом: Компенсации потерь больше не будет

Украинцы больше не могут рассчитывать на компенсацию от банка, если скачали поддельное (мошенническое) мобильное приложение, после чего у них стали исчезать деньги с карточного счета. Об этом сообщил директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем (EMA) Александр Карпов, пишет «Страна.UA».
«По новому постановлению Нацбанка, банк не несет ответственности за потери при пользовании "левым" приложением (программным обеспечением)», – объяснил он.
Согласно постановлению НБУ № 142, которое вчера, 10 декабря, обнародовал регулятор и которое вступило в силу, ответственность за пользование мошенническим программным обеспечением полностью перекладывается на держателей карт, то есть на людей. Это четко выписано в документе. Эмитент не несет ответственности за платежные операции, проведенные пользователем с использованием электронного платежного средства с помощью платежного приложения, которое не предлагается эмитентом», – говорится в нем.
«В прошлом году, например, было "универсальное приложение" под 10 банков. Его скачало около 10 тысяч человек. Но мы тогда вовремя отмониторили этот момент, и предупредили банки», – рассказал Карпов.
Новым карточным постановлением НБУ урегулируется также масса технических нюансов, важных для банков и для проведения ими платежей. Для людей важное изменение – это право на получение карты в банке не только самим человеком, но и его представителем по доверенности. До сих пор это было запрещено: карту и ПИН-код к ней выдавали только ее владельцу при предоставлении паспорта, из-за чего возникала проблема. Не только из-за нехватки времени или лени человека, который никак не мог лично добраться в банк. Но и по объективным причинам: из-за тяжелой болезни, нахождения за границей и пр.
Теперь человек с доверенностью сможет получить карточку за другое лицо, однако в таких ситуация вся ответственность за деньги на карточном счете будет возлагаться на самих держателей. «Это значит, что если после получения карточки третьим лицом, со счета начнут исчезать деньги (по любой причине), то банк ничего не будет компенсировать. Он снял с себя ответственность за карты, выданные по доверенности», – объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок выпуска банковских карточек и порядок операций с их использованием.