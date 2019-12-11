Эксперты призвали как можно скорее принять законопроект № 2543 о «зеленом» тарифе

Игроки рынка настаивают на скорейшем принятии законопроекта № 2543 «Об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики». Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, которое состоялось 10 декабря, передает «РБК – Украина».

Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию «зеленого» тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние Государственного предприятия «Гарантированный покупатель» (отвечает за выплаты «зеленым» компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.

«Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия, да, за счет снижения тарифа, но у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора», – сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.

В то же время эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают: предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

«Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, имеют вопрос, когда он будет принят», – заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.

Менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации Игорь Гоцик подтвердил, что бизнес готов сделать шаг вперед для того, чтобы пойти на добровольное понижение тарифа для сохранения его общего срока. «Было полное понимание позиций как бизнеса, так и народных депутатов. понимания, я имею в виду позиций друг друга. И фактически бизнес стоял на позиции единственного голоса индустрии, когда фактически большинство, сегодня присутствующее, выражало одни и те же тезисы, кроме некоторых пунктов. То, что мы видели сегодня на заседании комитета, это то, что бизнес, индустрия фактически стоят на единых позициях. Несмотря на то, что это солнечная генерация, это ветер. Потому что проблемы едины для всех. И уже собственно бизнес готов сделать шаг вперед для того, чтобы пойти на добровольное понижение тарифа для сохранения его общего срока. И это действительно критически важный вопрос», – сказал Гоцик на заседании комитета Ассоциации.

В ходе встречи с автором законопроекта № 2543 Людмилой Буймистер (фракция «Слуга народа») в Европейской бизнес ассоциации вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен отметил, что сейчас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть возобновляемую энергетику вперед, использовать возможность для привлечения инвестиций в Украину.

По его словам, сегодня большинство проектов в сфере возобновляемой энергетики поставлены на паузу из-за невозможности привлечения финансирования. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности будущего отрасли.

«Мы поддерживаем этот проект закона. Мы поддерживаем большинство условий этого законопроекта. Я хочу акцентировать внимание, что он является компромиссным. Мы вместе работали над ним. Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть этот рынок вперед, использовать возможность привлечения инвестиций в Украину», – отметил инвестор.

Он напомнил, что его компания вложила в украинскую экономику 400 млн долл., а подобные инвесторы в возобновляемую энергетику способны помочь выполнить поставленные цели по привлечению инвестиций в экономику Украины.

Напомним, проект закона "»О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект № 2543 позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по «зеленым» тарифом на рынке энергетики.

Законопроект подготовлен в контексте выполнения поручения президента Украины Владимира Зеленского, который на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.