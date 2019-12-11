Убили и закопали тело во дворе: Суд вынес приговор двум жителям Краматорска

Краматорский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям, 46 и 32 лет, которые забили до смерти своего товарища. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Событие произошло 9 октября 2017 года. «Трое мужчин во время употребления спиртных напитков поссорились со своим товарищем и начали бить его руками и ногами, а когда потерпевший упал на пол, продолжили его избивать, при этом один из "друзей" даже прыгал по туловищу и шее жертвы», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 34-летний мужчина скончался на месте от травм головы, шеи и грудной клетки, переломов костей черепа и ребер. А злоумышленники с целью сокрытия преступления закопали тело убитого во дворе.

«О местонахождении трупа и фамилии участников рокового застолья правоохранители узнали из предсмертной записки третьего подельника – 26-летнего мужчины, который не выдержал угрызений совести и покончил жизнь самоубийством», – уточнили в прокуратуре.

Суд полностью согласился с исчерпывающими доводами публичного обвинения, поддерживаемого Краматорской местной прокуратурой. Каждому из преступников, совершившим уголовное преступление, предусмотренное п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, суд назначил наказание в виде 15 лет за решеткой.