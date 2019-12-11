Богатые тоже плачут: С кого Кабмин начнет повышение тарифов на электроэнергию

Кабинет министров решил повысить стоимость электроэнергии для населения, речь идет об одной категории – состоятельных гражданах. Предыдущая власть пошла на резкое и очень болезненное повышение цен на газ, тогда как тарифы на электроэнергию для домохозяйств не меняли с 2017 года, передает «РБК – Украина».

Сейчас предлагается начать повышение цены с тех, кто потребляет много электроэнергии и может себе позволить за нее заплатить. Для состоятельных граждан стоимость электроэнергии может вырасти уже в следующем году. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды полагают, что цену необходимо повысить для тех, кто расходует в месяц свыше 500 кВт*ч.

Если власти согласуют эту инициативу, тариф увеличится с 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*час. Но увеличение коснется только того объема, который превышает 500 кВт*ч. Первые 100 кВт*ч, как и прежде, пока будут стоить 90 коп/кВт*ч, а объем 100-499 кВт*ч останется в тарифе 1,68 гривен/кВт*ч. По сути, появится третий тариф для премиального потребителя.

Доля таких потребителей среди всех домохозяйств составляет 3,6%. При этом они потребляют 17% всего объема э/э, которую использует население. Министр Алексей Оржель в конце ноября говорил, что в группу свыше 500 кВт*ч входят либо очень обеспеченные люди, либо те, кто, имея какие-то производства, платит за электричество по тарифу для физлиц. Тем самым нарушая закон.

Как видно из инфографики ниже, чтобы использовать 500 кВт*ч в месяц, одной семье необходимо ежедневно активно пользоваться большим количеством электроприборов, в том числе, теплым полом и кондиционером.

Судя по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), больше половины украинских семей используют в среднем в месяц до 125 кВт*ч. В прошлом году в этот объем э/э «вписались» 52% семей, проживающих в городах, и почти 55% домохозяйств в сельской местности. Т.е. к большинству граждан планы чиновников о повышении тарифов на э/э пока не относятся.

Последний раз тарифы для бытовых потребителей пересматривали более двух лет назад после поэтапного повышения, начавшегося в 2015 году. Причем тогда тариф для тех, кто использует свыше 600 кВт*ч, повышали не столь резко, как для граждан, которые использует до 100 и до 600 кВт*ч.

В Украине э/э для населения в 2 раза дешевле, чем для бизнеса. Из-за этого перекрестного субсидирования промышленные потребители вынуждены закладывать высокие расходы на э/э в стоимость своей продукции. Следовательно, граждане платят за «дешевое» электричество в более высокой цене товаров и услуг.

Вместе с тем при низких тарифах население лишено стимула к энергосбережению. Сегодня для потребителя нет большой разницы – использовать 400 кВт*ч или 600 кВт*ч. Но с появлением «тарифа для богатых» этот стимул появится.

Из-за перекрестного субсидирования недополучают прибыль государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» На них возложены специальные обязательства продавать э/э для населения по невысокой цене. Учитывая, что у обеих компаний относительно дешевая себестоимость производства, работа в свободном рынке позволила бы им продавать э/э для промышленности по более низкой стоимости, чем бизнес платит сейчас. Плюс эти компании смогли бы больше отчислять прибыли в госбюджет. Кроме того, атомная промышленность требует инвестиций, строительства новых блоков, вывода из работы старых блоков. Потому это, прежде всего, вопрос безопасности.

Глава НКРЭКУ Владимир Тарасюк считает, что нет другого пути, кроме как выравнивать цены для населения и для промышленности в среднесрочной перспективе. «У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование», – заявлял ранее чиновник.

Реформа, о которой говорит Тарасюк, невозможна без отмены льготного тарифа для тех потребителей, которые в месяц используют до 100 кВт*ч. Отмена перекрестного субсидирования должна была состояться до 1 июля 2019 года, это было закреплено законом.

Однако регулятор не выполнил это требование, т.к. впереди были парламентские выборы и для власти повышение тарифов было максимально нежелательным. Но требование закона осталось.

Учитывая, что повышение тарифа со временем затронет всех граждан, власти пока идут по пути поэтапного повышения, чтобы избежать резкого скачка цены. Именно поэтому задача правительства – обеспечить субсидиями те семьи, которые не могут платить за коммунальные услуги по более высоким расценкам.

В случае роста цен на электроэнергию не стоит ожидать кризиса неплатежей. Поскольку услугу достаточно просто прекратить отдельно взятому абоненту, украинцы исправно платят за электричество. По этой же причине платежная дисциплина в сегменте э/э гораздо лучше, чем, например, в случае с теплоснабжением.

Данные Госстата указывают, что украинцы в состоянии платить по более высоким тарифам. Доля электроэнергии в общих расходах семей на коммунальные услуги отличается в зависимости от времени года. В отопительный период на электроэнергию граждане тратят 13-15% от общей суммы в платежке, тогда как в летние месяцы этот процент несколько выше. При этом в структуре общих расходов граждан электроэнергия занимает менее 3%, это сравнимо с тем, сколько украинцы тратят на мобильную связь.

Поэтапное повышение тарифов – прагматичный шаг властей. Это позволит им минимизировать риски и перестраховаться от негативной реакции населения. Без этого шага невозможно завершить реформу энергетического рынка, которая должна создать в Украине конкурентный рынок и конкуренцию среди поставщиков электроэнергии для населения. И только тогда украинцы смогут выбирать себе поставщика э/э, который им нравится, с минимальной ценой.