Жители Краматорска предлагают создать новую схему организации дорожного движения (Видео)

В Краматорске горожане предлагают создать новую схему организации дорожного движения. Потому что «зебры» есть не везде, где надо. Также не хватает светофоров и пешеходных зон.

Пенсионерка Светлана Лапочкина переходит через оживленный перекресток напрямик, чем нарушает правила дорожного движения. По ее словам, из-за того, что подземный переход закрыт на ремонт, а временный переход не оборудовали. И таких мест немало. Неподалеку – Сад Бернацкого, но там – ни «зебры», ни светофоров. «Перехода возле парка нет. Даже не знаю, почему. Во-первых, там детский сад, и парк именно. Люди идет, спешат иной раз. Остановку пытаются там сделать, но ее, фактически, и нет», – говорит она.

Краматорчанин Максим Фенченко считает, что пешеходные переходы возле парка имени Пушкина опасны. С семьей он ходит туда на отдых и каждый раз рискует. «Поток, нагрузка на дороги увеличилась в разы. Там было одно количество автомобилей. Сейчас это в разы больше», – сказал он.

Активисты считают, что ситуацию может изменить комплексная схема организации дорожного движения. Даже создали петицию. Требуют, чтобы в городе нашли на это деньги. «Города, которые уже такую схему в Украине заказывали, и есть, то есть, это Винница, в первую очередь, это Киев, это Ивано-Франковск. То есть мы хотели бы, чтобы наши депутаты сейчас немного прислушались к нашему пожеланию», – объяснил автор петиции Сергей Пироженко.

Патрульные полицейские эту идею поддерживают. Предполагают, что благодаря этой схеме в городе могут появиться центральная регулировка светофоров, новые пешеходные переходы и островки безопасности. А еще, говорят, стоит создать кольцевое движение на больших перекрестках. «Это могут быть такие малые кольца для кольцевого движения, большие кольца. Сейчас в Европе устраивается кольцевое движение, что уменьшает скорость проезда самого перекрестка и делает его максимально безопасным», – пояснил начальник отделения безопасности дорожного движения батальона патрульной полиции Игорь Буняк.

Чиновники не против того, чтобы специалисты создали для Краматорска новую схему дорожного движения. Даже готовы заказать соответствующий проект, но если депутаты выделят на это средства. «Это около трех миллионов будет стоить. Полностью вся схема. Это только комплексная схема организации дорожного движения. Это очень большой документ, который предусматривает и обследования сначала, и уже обработку тех результатов обследования, и уже сам документ», – сообщила начальница отдела транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета Елена Бахметьева.

В случае принятия такого документа в городе должны будут учесть все замечания специалистов.

Источник: ТК «Донбасс»