В МОЗ рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря, в Украине ОРВИ заболели 173 365 человек, из них 69,3% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тыс. населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом сегодня, 11 декабря сообщили в МОЗ.

Зарегистрировано 24 случая среди пациентов гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования 15 образцов материалов больных ГПЗ получено 2 положительные результаты: определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.

В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа.

Уточняется, что в большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечена низкая эпидемическую активность гриппа и ОРВИ.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 14590 человек, а с начала октября прививки сделала 208 551 человек.

С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.