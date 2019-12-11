В Мариуполе на зебре на зеленый свет светофора авто сбило двух пешеходов

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель сбил двоих людей в пешеходной зоне. Один из пешеходов получил травму ноги.

Как сообщили очевидцы происшествия, ДТП произошло вчера, 10 декабря, около 19:00 на пр. Строителей. Автомобиль «Славута» сбил парня и девушку, которые переходили дорогу на зеленый свет.

От удара пешеходов отбросило в сторону. Водитель сразу остановился и выбежал из машины.

Парень получил перелом колена, помощь ему оказали в областной больнице. Девушка от госпитализации отказалась – она отделалась ушибами.

На месте работала полиция. Другие подробности пока неизвестны.