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В Мариуполе на зебре на зеленый свет светофора авто сбило двух пешеходов

11.12.19 21:31

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель сбил двоих людей в пешеходной зоне. Один из пешеходов получил травму ноги.

Как сообщили очевидцы происшествия, ДТП произошло вчера, 10 декабря, около 19:00 на пр. Строителей. Автомобиль «Славута» сбил парня и девушку, которые переходили дорогу на зеленый свет.

От удара пешеходов отбросило в сторону. Водитель сразу остановился и выбежал из машины.

Парень получил перелом колена, помощь ему оказали в областной больнице. Девушка от госпитализации отказалась – она отделалась ушибами.

На месте работала полиция. Другие подробности пока неизвестны.

Источник: Сайт города Мариуполя

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