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Члены НВФ не пустили наблюдателей ОБСЕ в ряд населенных пунктов неподконтрольного Донбасса

11.12.19 21:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса члены незаконных вооруженных формирований не пустили наблюдателей ОБСЕ в ряд населенных пунктов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 11 декабря.

Так, на блокпосте к западу от Безыменного (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде.

В пункте пропуска на границе возле Вознесеновки (бывш. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Кроме того, произошла большая задержка в движении патруля ОБСЕ на блокпосте к западу от Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка. В двух случаях вооруженный член вооруженных формирований вновь разрешал команде Миссии проследовать дальше только спустя около 90 и 18 минут ожидания.

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