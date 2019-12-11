Домашнее насилие: Суд отправил за решетку жителя Донетчины, который издевался над своей семьей

Житель села Майдан (Славянский р-н, Донецкая обл.) проведет 2 месяца за решеткой за длительное психологическое издевательство над своей семьей. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, публичным обвинением, которое поддерживала Славянская местная прокуратура, доказано, что 46-летний мужчина, находясь с 2013 года в гражданском браке, систематически совершал в отношении жены и собственной матери физическое и психологическое насилие с использованием грубой нецензурной брани, запугиваний и оскорблений. За это в июне и июле 2019 года он привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП.

«Несмотря на осведомленность о существовании уголовной ответственности за такое поведение, мужчина не взялся за ум и продолжил издеваться над женщинами. В частности, в октябре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дебошир устроил дома ссоры, во время которых оскорбил и избил женщин, чем вызвал у них реальное опасение за свою безопасность в будущем, что обусловило наступление у них вполне реальных психических страданий», – говорится в сообщении.

Славянский горрайонный суд приговорил к наказанию в виде 2 месяцев содержания под стражей мужчину, виновного в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины, то есть в домашнем насилии.

После вступления приговора в законную силу осужденный будет помещен в Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№ 6).