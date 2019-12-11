В Покровске взяли под стражу злоумышленников, пытавшихся расстрелять трех человек

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) взяли под стражу двух злоумышленников, которые пытались расстрелять трех человек в иномарке. Им сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установило досудебное расследование, 6 декабря 2019 года, молодые люди 20 и 25 лет, старший из которых уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство, подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-21015» к одному из жилых домов, где увидели знакомого мужчину, который вместе с женой и братом ехал во встречном направлении в автомобиле «BMW».

«Руководствуясь мотивом длительных неприязненных отношений между своими семьями и семьей владельца иномарки, мужчины вышли из машины и, используя огнестрельное оружие, умышленно совершили не менее четырех прицельных выстрелов в сторону указанного автомобиля. Водитель "BMW" ускорил движение, что предотвратило расстрел его и его пассажиров», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, действия злоумышленников были квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.