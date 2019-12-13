Анна Дудинская: Роль Советов ВПЛ в поиске долгосрочных решений

Команда благотворительного фонда StabilizationSupportServices создает Советы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) как совещательные, коллегиальные и представительские органы, чтобы способствовать поиску долгосрочных интеграционных решений для переселенцев.

«Правда ли, что новых переселенцев не будет, а все их проблемы решатся в тот же момент, когда закончатся война и оккупация?» – спросили меня однажды. Ответ однозначен – нет. Окончание войны, деоккупация и наступление мира не означают, что закончится внутреннее перемещение.

Когда же в таком случае заканчивается внутреннее перемещение? Согласно международным стандартам, внутреннее перемещение заканчивается, когда найдены долгосрочные решения. Такими решениями могут быть:

интеграция человека в громаду, где он или она изначально нашли пристанище;

переселение в другую часть страны и дальнейшая интеграция там;

возвращение домой и реинтеграция.

Важно, что переселенцы вправе сами выбирать оптимальное для себя решение.

Как определить, до какой степени долгосрочные решения были достигнуты?

Прежде всего, переселенцы не должны подвергаться дискриминации. Следующие критерии важны для определения достижимости долгосрочных решений:

безопасность;

адекватный уровень жизни, в том числе доступ к еде, воде, жилью, медицинским услугам и базовому образованию;

доступ к документации;

воссоединение семей;

доступ к правосудию;

доступ к процедурам и политикам, позволяющим восстановить свои имущественные права (жилье, земля и другое имущество) либо же получить компенсацию;

участие в общественной жизни.

Иными словами, только когда потребности и права человека, непосредственно связанные с внутренним перемещением, удовлетворены, можно говорить о достигнутом долгосрочном решении.

К сожалению, иногда долгосрочное решение может быть найдено спустя годы, или даже десятилетия, после того, как сам факт перемещения состоялся. В свою очередь, долгосрочные решения в контексте войны и оккупации могут быть невозможными без политической, экономической и социальной стабилизации. Поиск долгосрочных решений – сложный и постепенный процесс, который требует взаимодействия разных его участников, прежде всего самих переселенцев. Поэтому участие в общественных делах выделено как один из главных критериев достижимости долгосрочных решений.

Так, Советы ВПЛ ориентированы на поддержку интеграции переселенцев в громады, где они сейчас проживают, через усиление их участия в управлении государственными и общественными делами. Переселенцы смогут не только заявлять о своих потребностях, но и предлагать пути решения.

Мы, переселенцы, а пишу я именно «мы», потому что сама являюсь переселенкой, – не бремя и не проблема. Мы – огромный потенциал, и у нас есть предложения для решения проблем, которые волнуют уже не только нас самих, а и громады, принявшие нас. Именно поэтому так важно обеспечить равное участие переселенцев в принятии решений, создавать платформы для диалога с представителями местной власти и принимающей громады, а также привлекать переселенцев к процессам разработки, реализации и оценки эффективности политик.