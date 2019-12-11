Уменьшат число интернатов: В Мариуполе будут развивать семейные формы воспитания детей (Видео)

За 4 года в Украине планируют вдвое сократить количество интернатов, а детей или возвращать в родные семьи, или искать им приемных родителей. В Мариуполе более 800 детей-сирот и лишенных родительской опеки. Реформа должна развить семейные формы воспитания детей и таким образом уменьшить количество интернатов.

Так, в одной из школ-интернатов Мариуполя руководствуются принципом: меньше свободного времени – больше дисциплины.

У шестиклассника Назара Митрицкого есть брат и сестра. Все живут в этом интернате. Родителей у них нет. Но, по словам Назара, грустить семье некогда. Все их время расписано. «После обеда у нас каратэ. Мы ездим на соревнования, Чемпионаты мира, были в Европе», – говорит Назар.

В заведении воспитывают 80 детей. Старшие ходят в 9 класс. Для младших организовали новую украинскую школу. Учителя говорят, что воспитанники из разных уголков региона.

«Детей постоянно усыновляют, будем говорить так. И за рубеж – в Америку, Канаду детей забирают, и также, забирают по Украине в семейные дома», – пояснила учительница школы-интерната Ольга Крикун.

По словам специалистов, всего в Мариуполе более 800 детей-сирот и лишенных родительской опеки. Реформа должна развить семейные формы воспитания детей, уменьшив количество интернатов.

Один из воспитанников детского дома семейного типа Вова Соколов, живет здесь со старшей сестрой. Всего в семье 8 ребят. Юля Михайлова называет себя новенькой. «Я неделю с ними. От меня отказалась бабушка, и Наталья Владимировна взяла на меня опекунство», – рассказывает Юля.

Наталья Постригань воспитывает детей сама. По ее словам, в этом году ее жизнь изменилась к лучшему. Хотя бывало нелегко. «Бывало такое, что я просто просыпалась утром и говорила себе: что мне с ними делать? Их так много! Как их развлечь, чтобы не было какого-то хаоса. Но мы жили, и было все нормально. Я чувствую даже в одном их взгляде тепло, они любят подойти обнять, называют меня мамой», – делится воспитательница Наталья.

Специалисты пояснили, что в планах профильного министерства развивать социальные услуги и поддерживать семьи с детьми. Цель – вернуть малыша в семью или найти новую. Для этого внедрят специалистов по социальной работе, которые должны создать условия для совместного проживания.

«Условия образовательные, учебные, медицинские, чтобы они могли удовлетворить потребности ребенка и его семьи, чтобы не пришлось забирать ребенка из семьи из-за каких-то проблем, которые есть в семье», – комментирует начальник отдела управления по делам детей Татьяна Куба.

А из детских домов планируют сделать реабилитационные центры, в которых дети жить не будут. На это у специалистов есть 5 лет.

Источник: ТК «Сигма»