ФК «Шахтер» уступил «Аталанте», но пробился в Лигу Европы

Донецкий «Шахтер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил итальянской «Аталанте». Поединок прошел в Харькове на стадионе «Металлист» и завершился со счетом 0:3, пишет «Сегодня.ua».

В начале поединка «Шахтер» чуть не пропустил после ошибок от защитников. А уже на 15-й минуте Коваленко забил гол, но он был отменен после использования VAR – зафиксирован офсайд.

Во втором тайме главный арбитр встречи допустил ошибку, которая в итоге и стала решающей – Луис Муриэль грубо сыграл против Додо на фланге и заслуживал желтую карточку, но рефери простил колумбийца, хотя для него этот "горчичник" стал бы вторым в матче.

А затем «Аталанта» открыла счет в матче – Алехандро Гомес передачей с фланга нашел в штрафной Кастаня, который затолкал мяч в стеку ворот Пятова. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, но после использования системы VAR все же засчитал взятие ворот.

«Горняки» побежали отыгрываться, но нарвались на вторую желтую карточку для Додо и остались в меньшинстве. Уже вдесятером чемпион Украины пропустил еще один гол – после прострела со штрафного мяч залетел в ближний угол – Марио Пашалич стал автором мяча, а ассистировал ему вышедший на замену Руслан Малиновский.

В концовке встречи гости еще раз поразили ворота «горняков» и окончательно оформили путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Шахтер» продолжит евросезон в Лиге Европы.