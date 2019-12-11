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Изменения в Минские соглашения Украина планирует разработать к марту 2020 года

11.12.19 22:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на март 2020 года. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников, сообщил «Интерфакс – Украина».

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента (Владимира Зеленского, – прим.) готовы», – рассказал Резников.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

Подготовленную редакцию соглашений затем обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц «Нормандского формата».

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