Изменения в Минские соглашения Украина планирует разработать к марту 2020 года

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на март 2020 года. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников, сообщил « Интерфакс – Украина ».

« Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента (Владимира Зеленского, – прим.) готовы», – рассказал Резников.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы « они сработали».