Цены минимальные: В больницах Мариуполя открывают коммунальные аптеки (Видео)

В лечебных учреждениях Мариуполя начали открывать коммунальные аптеки, где работают высококвалифицированные специалисты, а наценка на лекарства – минимальная. Первая такая аптека заработала в Детской консультативно-диагностической поликлинике.

Так, в новом филиале коммунальной аптеки специалисты помогут жителям выбрать нужный препарат и проконтролируют продажу лекарств, отпускаемых по рецепту. Кроме того, фармацевты аптеки готовят лечебные препараты самостоятельно.

По словам директора коммунальных аптек Алексея Гранковского, собственное производство препаратов планируют расширять. «Мы будем делать наиболее распространенные растворы, плюс группу капелек в нос, в том числе и для детей. В следующем году постепенно будем расширять собственное производство», – отметил Гранковский.

Как заверил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, такие аптеки появятся во всех отремонтированных коммунальных больницах, на замену частным. «Ценовой диапазон в коммунальных аптеках Мариуполя будет самый низкий по отношению ко всей Украине. То есть, естественно, на этом город зарабатывать не будет. Основная задача – сделать доступными медикаменты для жителей Мариуполя», – пояснил мэр города.

К примеру, в открывшейся аптеке стоимость одной упаковки «Аскорбинки» – 4,34 грн, в то время, как в частной аптеке покупка такой же упаковки обойдется в 6 грн.

В этом году в городе начнут работать еще 4 аптеки. В целом, собираются открыть до 8 коммунальных аптек – таков план на следующий год.

Источник: ТК «Сигма»