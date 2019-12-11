Aртперемирие: На Донбассе реализают национально-художественный проект

В период с 17 по 20 декабря, накануне и непосредственно в праздничный день Святого Николая, на Донбассе запланировано проведение праздничной акции под названием «Книга в гости пришла – праздник детям принесла». Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Гражданско-военного сотрудничества.
Акция «Книга в гости пришла – праздник детям принесла» проводится в рамках национально-художественного проекта «ARTПЕРЕМИРИЕ».
К проведению мероприятий привлекается лауреат международных фестивалей – театр-лаборатория VIE (Запорожье) с музыкальной ACTIONсказкой «Храброе сердце, косые глаза».
Лозунг акции: «Забота о мирном и счастливом детстве маленьких украинцев, детей войны – это не обязанность, это зов сердца».
Во время акции запланировано провести спектакли в прифронтовых населенных пунктах Марьинка, Светлодарск, Парасковеевка, Соледар, Мироновское, Красногоровка. Ориентировочное количество детей из городов и городков прифронтовой зоны, которые увидят спектакль – 3 тыс. Возрастной порог зрителей – от 5 до 13 лет.
В ходе акции при поддержке издательства «АРТ ПРЕСС» будет проведена презентация книги «Письма издалека» офицера ВСУ Бориса Кутового, и более 500 книг на украинском языке будет передано в 130 городских и школьных библиотек населенных пунктов, приближенных к линии фронта.
В ходе проведения праздничной акции «Книга в гости пришла – праздник детям принесла» предусмотрено проведение пресс-брифинга с участием организаторов и участников акции в Краматорске.
Программа проведения мероприятий:
- 17 декабря, 15:00 – пресс-брифинг, антикризисный медиа-центр, Краматорск. ул. Марата, 1;
- 18 декабря, 09:00 – Дом культуры с. Мироновское, Бахмутского района;
- 12:00 – Дом культуры Светлодарска, Бахмутского района;
- 19 декабря, 11:00 – Дом культуры Соледара, Бахмутского района;
- 19 декабря,14:00 – школа-интернат с. Парасковеевское, Бахмутского района;
- 20 декабря, 10.00 – Дом культуры Марьинки, Марьинского района Донецкой области
- 14.00 – Школа искусств, Красногоровки, Марьинского района Донецкой области.