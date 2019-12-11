Aртперемирие: На Донбассе реализают национально-художественный проект

В период с 17 по 20 декабря, накануне и непосредственно в праздничный день Святого Николая, на Донбассе запланировано проведение праздничной акции под названием «Книга в гости пришла – праздник детям принесла». Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Гражданско-военного сотрудничества.

Акция «Книга в гости пришла – праздник детям принесла» проводится в рамках национально-художественного проекта «ARTПЕРЕМИРИЕ».

К проведению мероприятий привлекается лауреат международных фестивалей – театр-лаборатория VIE (Запорожье) с музыкальной ACTIONсказкой «Храброе сердце, косые глаза».

Лозунг акции: «Забота о мирном и счастливом детстве маленьких украинцев, детей войны – это не обязанность, это зов сердца».

Во время акции запланировано провести спектакли в прифронтовых населенных пунктах Марьинка, Светлодарск, Парасковеевка, Соледар, Мироновское, Красногоровка. Ориентировочное количество детей из городов и городков прифронтовой зоны, которые увидят спектакль – 3 тыс. Возрастной порог зрителей – от 5 до 13 лет.

В ходе акции при поддержке издательства «АРТ ПРЕСС» будет проведена презентация книги «Письма издалека» офицера ВСУ Бориса Кутового, и более 500 книг на украинском языке будет передано в 130 городских и школьных библиотек населенных пунктов, приближенных к линии фронта.

В ходе проведения праздничной акции «Книга в гости пришла – праздник детям принесла» предусмотрено проведение пресс-брифинга с участием организаторов и участников акции в Краматорске.

Программа проведения мероприятий: