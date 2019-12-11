Украина обратилась в ОБСЕ: Члены НВФ не должны быть с повязками «СЦКК» в Станице Луганской

Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по содействию в недопущении пребывания представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) в нарукавных повязках с надписью «СЦКК» на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

Этот вопрос был поднят во время рабочей встречи украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко также поинформировал координатора команды СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦЦК Кайрата Асанова о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения № 3.



Также, собеседники обменялись оценками ситуации безопасности на участках разведения, определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине.

Следующая рабочая встреча с группой СММ ОБСЕ запланирована на 19 декабря после проведения очередного заседания ТКГ в Минске.

Напомним, что На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей незаконных вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью «СЦКК-JCCC». Указанная символика в составе СЦКК не используется.