Марина Курапцева: Медиаграмотность как лекарство для Украины

«Я выпилился из Фейсбука, нервы дороги. Там уже и читать нечего, только постоянная истерика. Никто ничего не слушает, а если и слушает, то не слышит», – на днях написал мне приятель в ответ на просьбу прислать какой-то документ через мессенджер этой соцсети.

Задумалась о том, почему украинский сегмент Facebook, став независимой и открытой площадкой для множества разнообразных мнений, одновременно открыл ящик Пандоры, из которого хлынул поток деструктива. И если до войны поводов для жарких дискуссий на, так сказать, общенациональном уровне, было не так уж много, то с началом вооруженного конфликта на востоке Украины обострились не только существующие противоречия, а и те, что были спровоцированы пропагандистами по обе стороны линии разграничения, разделившей жизни граждан на «до» и «после». Не стоит заблуждаться насчет того, что агрессия происходит только в соцсетях. Нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно бегло просмотреть статистику нападений на общественников и журналистов.

К сожалению, разнообразие точек зрения за последние пять лет в Украине превратилось в повод для «непримиримых противоречий». Почему возникают эти противоречия? Почему родственники, друзья, соседи готовы вступить в схватку из-за расхождения во мнениях? Естественно, потому что в стране идет гибридный конфликт, вовсю стараются адепты секты «хейт спич», и общество расколото по очевидным причинам. Но также не последнюю роль в распространении риторики ненависти играет то, что уровень медиаграмотности населения стремительно падает под натиском хайпа, уже успевшего, судя по всему, превратиться в новый сорт «опиума для народа».

Информационные поводы в украинском медиапространстве появляются ежедневно, один другого «краше», каждый несет свою дозу негатива. И что происходит? Войны в комментариях. Перепалки, на которые уходят время и силы, а их стоило бы потратить на анализ ситуации. Это было бы гораздо полезнее. Но почему так происходит, почему, даже не дочитав новость до конца (или, чего там скромничать, – ориентируясь только по заголовку материала), мы уже готовы откусить оппоненту голову?

С одной стороны, «нарід» элементарно не успевает разобраться в той или иной ситуации, поскольку информповоды теперь устаревают в течение даже не дней, а часов. Не облегчает положение и то, что Facebook каким-то образом превратился в источник новостей для украинских журналистов, то есть, личное мнение, высказанное на личной странице, приобретает вес уникального комментария. В общем, «нарезка» таких мнений (часто противоположных, чтобы «соблюсти баланс») оставляет в голове читателя полнейшую кашу, а не помогает создать четкое представление о ситуации. Кроме того, к сожалению, медиа довольно часто смещают акценты с первостепенных аспектов (соблюдение законодательства, защита прав человека и гражданских прав, высшая ценность жизни, неприкосновенность частной собственности, презумпция невиновности и т.д.) в эмоциональную плоскость, откуда читателю трудно выбраться самостоятельно.

С другой стороны, за пять лет войны «нарід» уже мог бы постичь по крайней мере основы медиаграмотности, что помогло бы анализировать ситуацию перед тем, как бросаться на оппонента. Вместо этого в сети преобладает обмен жутчайшими клише, которые куют пропагандисты как с российской, так и с украинской стороны. Каждый и каждая эмоционально реагируют на «свой» раздражитель. Так и распространяется язык вражды: тебе кажется, что ты абсолютно прав, и более того: что другие не имеют права на собственную точку зрения, поскольку их мысли якобы «погубят Украину». А что же оппонент? Смешно, но у него точно такие же мысли. Он тоже мечтает спасти Украину. И даже знает, как, и думает, что это как раз вы ничего не знаете, и хочет вас просветить. Знакомо?

Первым камнем, пробившим брешь в украинском государстве, стал запущенный в 2014 году в украинское медиаполе тезис кремлевских «говорящих голов» о том, что некий «народ Донбасса» (о котором до войны Донбасс слыхом не слыхивал) якобы «хочет самостоятельности» и «просит защиты у России». Сложно сказать, сколько конкретно людей поверили совершенно очевидной, на мой взгляд, лжи, но факт остается фактом: активные противоречия Украину стали раздирать именно тогда. От кровопролития, российского вторжения и оккупации Украину могли спасти медиаграмотность, умение анализировать информацию, критически мыслить. Но, увы, эфиры наводнили однотипные сюжеты с названиями: «Террористы провели митинг в Донецке». В то самое время, когда украинским журналистам стоило бы не поднимать рейтинги миллионами заходов на сайты, а кропотливо трудиться, развенчивая фейки.

Традиция, основанная «русской весной 2014», процветает все пять лет. Идет ли речь о «формуле Штайнмайера», высказывании чиновника или принятии Закона, – хайп бежит впереди паровоза, выплевывая клочья кровавой пены. К сожалению, сейчас привлечь внимание аудитории, привыкшей ко всему, в большинстве случаев возможно только истерикой, скандалом, провокацией, манипуляцией. Но кто виноват – журналисты-манипуляторы, россияне, отечественная аудитория, не желающая лишний раз думать самостоятельно, или же война, травмировавшая всех разом? Сложный вопрос. Я предпочитаю думать, что довольно молодое самостоятельное государство Украина не успело меньше чем за три десятка лет выработать более-менее приличную стратегию защиты от пропаганды, а уж о создании оружия, эффективного во время информационной войны, и вовсе говорить не приходится.

Хочется верить в то, что в украинском народе рано или поздно пробудится инстинкт самосохранения, и хотя бы он мотивирует наш народ направить свои усилия не на углубление противоречий, и не отслеживание политических предпочтений оппонентов, а на укрепление украинской государственности. В настоящее время в Украине финансируется множество программ в рамках неформального образования, и подавляющее большинство лекций, семинаров, тренингов бесплатны для участников/участниц. Наверное, было бы интереснее узнавать больше о том, как распознавать фейковую информацию, или – на какие процессы в государстве мы можем влиять уже сегодня, чем воевать в социальных сетях, ежедневно упуская возможности.