Донетчина – среди самых дорогих: Минразвития утвердило новую стоимость квадратного метра жилья в Украине

В Украине увеличена опосредованная стоимость 1 кв. м жилья в зависимости от региона страны. Новые показатели утверждены приказом Министерства развития громад и территорий № 286 от 02.12.2019, который опубликован на сайте ведомства, передают «Донецкие новости».

В документе указано, что опосредованная стоимость сооружения (строительства) жилья по регионам Украины рассчитана по состоянию на 1 октября 2019 года.

В сравнении с прежними ценами (утверждены приказом Министерства регионального развития № 335 от 06.12.2018), за год стоимость «квадрата» по всем регионам увеличена на 6,10%.

В среднем по стране опосредованная стоимость 1 кв. м составляет 12 572 грн.

Ранжирование регионов в этом плане осталось прежним. Самое дорогое жилье (пятерка лидеров):

в г. Киеве – 14 694 грн за 1 кв. м;

в Харьковской области – 13 214 грн;

в Донецкой области – 13 205 грн (для сравнения: в Луганской области «квадрат» на 8,7% дешевле и составляет 12 060 грн);

в Черниговской области – 12 588 грн;

в Киевской области – 12 556 грн.

Самый дешевый квадратный метр – в Кировоградской области (10 685 грн), а также в Закарпатской (10 914 грн) и Житомирской (11 051 грн).

Согласно «Порядка определения и применения показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины» (приказ Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре № 17 от 27.09.2005), показатель опосредованной стоимости жилья применяется, в частности:

при определении объемов государственных инвестиций, которые направляются на строительство жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

для определения размера льготных кредитов, предоставляемых отдельным категориям граждан по различным государственным жилищным программам.

Например, данный показатель учитывается при расчетах выделяемых государством средств по жилищным программам для переселенцев и участником АТО / ООС – «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».