Почти полмиллиона: Обладатели российских паспортов из «Л-ДНР» могут получить материнский капитал

После получения российских паспортов некоторые жители «ДНР» и «ЛНР» могут получить сертификаты на материнский (семейный) капитал, сумма которого сейчас составляет 453 026 руб. (168 797 грн по курсу НБУ). Об этом сообщает «республиканская» газета, передают «Донецкие новости».

Материнский капитал выдается тем семьям, в которых после 1 января 2007 года родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий или последующие дети, если при рождении /усыновлении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Однако получить и реализовать такой сертификат можно только на территории РФ. «Мы не имеем права отказать в получении сертификата гражданам РФ, даже если они постоянно не проживают на территории России. Но имейте в виду, что реализовать сертификат, воспользоваться им можно только на территории России», – сообщили в управлении Пенсионного фонда России № 28 по городу Москве и Московской области, которое расположено в городе Жуковский (Московская обл.).

Подать документы на получение сертификата можно в любом отделении Пенсионного фонда РФ. В управлении ПФ № 28 уточнили, что «что граждане, не имеющие подтвержденного места проживания в РФ, должны указывать адрес фактического проживания в ДНР или ЛНР».

Реализовать сертификат можно только для конкретных целей:

на улучшение жилищных условий;

на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью;

на получение образования любого из детей в семье;

на оплату их содержания в детском саду;

на накопительную пенсию для женщин.

Чтобы иметь право на получение материнского капитала, женщина (отец) и ее второй ребенок (третий или последующие) должны быть гражданами РФ. При этом другие ее дети могут и не иметь российского гражданства, быть под другой фамилией и пр.

Заверяется, что если документы в порядке, то сертификат выдают через 15 дней.