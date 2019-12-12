Донецкий апелляционный суд отправил 16-летнего подозреваемого в избиении волонтера в СИЗО

В Бахмуте (Донецкая обл.) изменили меру пресечения 16-летнему подозреваемому в нанесении смертельных побоев волонтеру – он будет находиться в СИЗО до 29 января 2020 года.

Во время рассмотрения дела об изменении меры пресечения для 16-летнего Николая Барабаша, который вместе с 17-летним Александром Барышком избил местного волонтера Артема Мирошниченко, у Донецкого апелляционного суда собралось несколько десятков людей. В том числе – представители нескольких общественных организаций. Собравшиеся активисты подчеркивали неприемлемость жестокого избиения человека, убийства – по любому поводу.

По ходатайству адвоката подозреваемых, заседание проводили в закрытом режиме.

Людей, которые пришли на суд, пригласили лишь на оглашение приговора. Суд постановил отменить решение суда первой инстанции – Артемовского горрайонного суда, который 2 декабря отправил юношу под круглосуточный домашний арест. Коллегия судей Донецкого апелляционного суда приняла решение переизбрать меру пресечения.

Согласно новому решению, Барабаш будет пребывать в СИЗО до 29 января без права внесения залога. После окончания этого срока меру пресечения могут продлить.

По словам брата погибшего волонтера, Сергея Мирошниченко, решением суда он удовлетворен.

Как отметил адвокат, представитель Артема Мирошниченко Александр Кадиевский, сторона хочет, чтобы дело было всесторонне и объективно расследовано, с установлением всех обстоятельств. Для этого проводится поиск свидетелей, автомобилей с регистраторами, которые, возможно, проезжали мимо.

Напомним, вечером 29 ноября в Бахмуте двое подростков напали на местного волонтера и активиста Артема Мирошниченко. Его избили на улице, неподалеку от его дома. 36-летний Мирошниченко получил тяжелую травму головного мозга и больше недели был в коме.

Первого 16-летнего нападавшего задержали на следующий день после ЧП. Ему объявили о подозрении, а 3 декабря местный суд Бахмута отправил несовершеннолетнего на 2 месяца под домашний арест.

6 декабря Артем Мирошниченко скончался, поэтому правоохранители переквалифицировали обвинение. Теперь нападающим грозит до 10 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что для второго фигуранта по делу об избиении активиста, Александра Барышка, избрана мера пресечения в виде пребывания в СИЗО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»