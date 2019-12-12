«Ипотека под 3%»: Калинин рассказал, сколько в месяц придется платить переселенцу по кредиту

При приобретении квартиры по программе «Ипотека под 3%»*, например, за 1 млн грн семья в месяц по кредиту должна будет платить 5,5 тыс. грн. Об этом сообщил советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин.

Он напомнил, что программа льготного кредитования «Ипотека под 3%» была запущена в декабре, на нее выделены средства лишь до конца 2019 года. «В этом году программа профинансирована на 200 млн грн. 200 миллионов – это примерно 220 кредитов. Т.е. 110 кредитов получат семьи переселенцев, и 110 – участников АТО/ООС», – уточнил Калинин.

Советник пояснил ажиотаж вокруг этой программы очень выгодными условиями по ней. «Если семья возьмет кредит в миллион гривен, то на протяжении 20 лет не нужно будет ежемесячно платить 5,5 тыс. грн. И это нормально, потому что арендовать жилье стоит гораздо больше», – сказал он.

Правда, в госбюджете-2020 не заложены средства на финансирование программы «Ипотека под 3%». «На следующий год, к сожалению, нет финансирования под данную программу, однако мы будем пытаться найти средства, чтобы внести изменения в госбюджет-2020. Мы также ведем переговоры с иными партнерами и хотим, чтобы они дофинансировали эту программу», – резюмировал он.

Напомним, что сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начала действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%». На участие в ней всего зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503.

Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

* Официальное название программы – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «UA: Донбас»