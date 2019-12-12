В кредит, в лизинг, строительство: Новая программа «Жилье для переселенцев» будет включать три направления

На новую программу «Жилье для переселенцев» Немецкий банк развития (KfW) планирует выделить 69,5 млн евро грантовых средств. Об этом сообщил советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин.

Советник МинВВОТ уточнил, что программу начнут реализовывать в 2020 году и она будет состоять из 3-х фаз.

Первую фазу будет курировать МинВВОТ, она будет направлена на выдачу кредитов под жилье. «Здесь общая сумма 25,5 млн евро. Сейчас мы готовим межправительственное соглашение между Украиной и Германией. И мы хотим, чтобы эта программа работала по выдаче кредитов [под жилье]. Процент пока согласовывается. Но хотим, чтобы со следующего года эта программа заработала», – сказал Калинин.

Вторую и третью фазы будет реализовывать Международная организация по вопросам миграции (МОМ). На них предусматривается 44 млн евро. «И там есть несколько вариантов. Первый – покупка жилья на вторичном рынке и передача его переселенцам в лизинг. Второй вариант – строительство жилья и передача его переселенцам», – уточнил советник министерства.

Строительство жилья будет проводиться пока только в двух городах страны – Краматорске (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.). «МОМ отобрала только два города для этой программы, именно в этих городах будет строится новое жилье», – пояснил Калинин.

Кому распределять жилье по фазам МОМ, будут решать местные громады на основании положений Постановления КМУ № 582 – по балльной системе. «Люди будут получать баллы, и благодаря этим баллам он смогут встать в очередь на получение жилья», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в 2020 году начнется проект «Жилье для внутренне перемещенных лиц», который будет реализовываться при финансовой поддержке Немецкого банка развития (KfW).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «UA: Донбас»