В «Л-ДНР» снова прибыл российский «гумконвой»

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 12 декабря, прибыл 95-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «прибыл 95-й гумконвой из Российской Федерации. По предварительным данным, в состав груза вошли продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет. Точный тоннаж уточняется. Разгрузка будет осуществляться на складах в Донецке».

В «ЛНР» утверждают, что «автомобили очередного, 95-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 9 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 99,5 т гуманитарного груза. В его составе – 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет».

Напомним, предыдущий, 94-й, «гумконвой» Россия присылала 5 декабря.