Эвакуированы 167 учащихся и 25 сотрудников: В «ЛНР» горела школа

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) горела школа. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 11 декабря в 8:43 поступило сообщение о загорании в школе №13 по ул. Эмиля Золя. Директор сообщил, что горит крыша пристройки.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из школы организованно эвакуировались 167 учащихся и 25 сотрудников. Никто не пострадал. Уроки в этот день отменили, детей отпустили по домам. Работники начали бороться с пожаром при помощи огнетушителей», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что прибывшие на место сотрудники «МЧС» обнаружили задымление на 1-м этаже. Очаг загорания был найден в стене между школой и пристройкой, где проходит силовой кабель. Стенку разобрали. Пожар ликвидировали в 9:17.

«Сгорел 1 м силового кабеля, повреждены подоконник, оконные рамы на площади 1 кв. м, крыша пристройки на площади 3 кв. м. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки», – уверяют в «МЧС».