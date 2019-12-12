В «ДНР» в ДТП пострадали трое школьников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в ДТП за сутки пострадали 3-е школьников. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

В Новоазовске 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в районную больницу.

В Зугрэсе 41-летняя женщина-водитель автомобиля ZAZ-Daewoo при движении задним ходом совершила наезд на двух пешеходов 67-ми и 9-ти лет, которые шли у правого края проезжей части и намеревались перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина и школьник получили травмы и были доставлены в больницу.

В Куйбышевском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта водитель автомобиля «ВАЗ-2121» совершил наезд на переходившую проезжую часть ул. Куйбышева вне зоны пешеходного перехода 14-летнюю школьницу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу.