«Шахтер» – «Аталанта»: Отчет о матче

В 6-м туре Лиги чемпионов футбольный клуб «Шахтер» принимал «Аталанту». Перед заключительным матчем групповой стадии именно в квартете С сложилась самая запутанная ситуация: «МанСити» уже вышел в следующий раунд, а на вторую путевку претендовали «Шахтер» (6 очков), загребское «Динамо» (5) и «Аталанта» (4). Луиш Каштру, в отличие от предыдущего матча, мог рассчитывать на всех сильнейших игроков: Тайсон вернулся в стартовый состав, а Марлос пока остался на скамейке запасных. Бергамаски приехали в Харьков без основного форварда Дувана Сапаты, а украинец Руслан Малиновский остался в запасе, сообщает пресс-служба «горняков».

Осознавая важность поединка, команды с первых минут сделали ставку на осторожный футбол, хотя нервозности в действиях игроков хватало. Гости уже в дебюте создали опасность у ворот Пятова, однако после удара Пашалича с острого угла мяч оказался в руках голкипера. «Горняки» вскоре не просто ответили, а забили, но арбитр отменил гол Коваленко из-за офсайда у ассистировавшего Тете. Молодой бразилец тут же исправился, выведя на удар Тайсона, но попытку капитана блокировал соперник. В концовке тайма «Шахтер» поджал противника и создал два неплохих момента: Мораес с передачи Тете бил головой под перекладину, но Голлини спас «Аталанту», а затем Степаненко замыкал навес справа, однако мяч опустился сверху на сетку.

Вторая половина стартовала с опасного удара Муриэля со штрафного – Пятов потянул мяч из-под перекладины. Спустя несколько минут тот же Муриэль снес Додо и мог получить вторую желтую карточку, однако рефери Феликс Цвайер не показал ее форварду. А на 66-й минуте «Аталанта» открыла счет: судьи сначала зафиксировали офсайд у отдававшего голевую передачу Гомеса, но после долгого просмотра эпизода с помощью VAR гол Кастаня был засчитан. Через десять минут за отмашку от оппонента был удален Додо, «горняки» остались в меньшинстве. Тут же соперник удвоил свое преимущество – Пашалич замкнул подачу со штрафного. «Оранжево-черные» из последних сил бросились штурмовать ворота гостей, и сперва после мощного выстрела Исмаили с рикошетом мяч попал в перекладину, а затем Голлини вытащил удар Алана Патрика. На последних секундах Госенс установил окончательный счет. 0:3 – «Шахтер» уступает «Аталанте» второе место в группе и отправляется в Лигу Европы.

14 декабря в Запорожье «горняков» ждет заключительный матч года с луганской «Зарей». Начало в 17:00.

«Шахтер» (Донецк) – «Аталанта» (Бергамо) – 0:3 (0:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 26 536 зрителей

Голы: 0:1 Кастань (66), 0:2 Пашалич (80), 0:3 Госенс (90+4)